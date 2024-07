“Una buona notizia per tutti gli operatori dell’industria turistica dell’Emilia-Romagna che, con le loro competenze e il loro lavoro, contribuiscono attivamente allo sviluppo della nostra regione. Il rinnovo del contratto unico per tutte le categorie del turismo, annunciato ieri dal presidente di Confesercenti ER, Dario Domenichini, è un ottimo risultato che dà risposte serie e concrete a oltre 130mila persone”.

Così l’assessore regionale a Turismo e Commercio, Andrea Corsini, sul rinnovo siglato ieri dalle associazioni di categoria emiliano-romagnole (Assoturismo, Fiepet, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, Fiba) dopo la firma dell’accordo del contratto nazionale di settore da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

“Siamo convinti che l’intesa raggiunta, che prevede un aumento salariale e il rafforzamento del welfare, sarà in grado di porre un freno ai contratti meno rispettosi delle regole e dei lavoratori che purtroppo affliggono ancora in parte il comparto- aggiunge Corsini-. E, nello stesso tempo, premierà i tanti imprenditori capaci del nostro territorio che operano per promuovere il turismo attraverso una visione moderna e competitiva del lavoro sui mercati nazionale e internazionale, garantendo sicurezza, equità e una più giusta retribuzione ai loro collaboratori. Anche così si contribuisce alla crescita sostenibile del comparto”.