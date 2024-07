Un viaggio corale attraverso le colonne sonore dei film. Giovedì 25 luglio alle ore 21 all’Arena Spettacoli del Parco Ferrari di Maranello la Corale Puccini di Sassuolo e il NonSoloGospel Choir diretto dalla maestra Sandra Gigli propongono “Ciak, si canta!”, concerto omaggio alle musiche più belle della storia del cinema. Ingresso gratuito. L’ensemble musicale vede la partecipazione di Sandro Ferrari (pianoforte), Sauro Gualtieri (batteria), Simone Montaguti (clarinetto), Federico Belli (tromba), Samuele Grandi (contrabbasso).

Il coro “NonSoloGospel” è nato nel 2015 da un’idea del soprano Sandra Gigli di unire i giovani talenti che hanno frequentato per anni il corso di canto presso la Scuola di Musica “Olinto Pistoni” nella sede della “Corale Puccini” di Sassuolo sotto la guida della stessa maestra Gigli. Si tratta di giovani che hanno alle spalle esperienze provenienti da vari generi musicali: musical, pop, cori polifonici, danza e recitazione. La caratteristica principale è che ognuno dei membri del gruppo (circa 30 elementi) è anche solista e, in base al repertorio, si esibisce in assoli o duetti alternati al coro dando così una grande varietà all’esecuzione e facendo emergere le doti di ognuno di loro. Il repertorio spazia dal gospel alla musica natalizia, dalla musica pop arrangiata a 4 voci alla canzone italiana degli anni ’30 e ’40 dal musical americano alle colonne sonore di film sempre alternando brani solisti ad arrangiamenti corali. Nel 2023 la Corale Puccini ha accolto il NonSoloGospel Choir come parte integrante dell’associazione aprendo quindi le porte ai giovani che, all’occorrenza, si uniscono alla Corale Puccini per alcune manifestazioni musicali.