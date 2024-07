Nella giornata di ieri il Prefetto, Dott.ssa Fabrizia Triolo, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla presenza, oltre che dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, del Sindaco di Modena Massimo Mezzetti e del Presidente della Provincia Fabio Braglia.

L’incontro, il primo dopo l’insediamento del Prefetto, ha costituito l’occasione per un reciproco confronto tra le Istituzioni protagoniste sul piano della sicurezza pubblica ed è stato dedicato, in particolare, ad una preliminare analisi della situazione generale della provincia e della città capoluogo, con particolare riferimento alle problematiche di maggior rilievo anche da ultimo evidenziatesi sul territorio.

In tale ambito, è stata verificata l’efficacia dell’attuale sistema di controllo coordinato del territorio ed il Prefetto ha avuto modo di rilevare la positiva sinergia intercorrente tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.

Particolare attenzione è stata rivolta alle misure da attuare nel prossimo periodo estivo e, più dettagliatamente, è stata condivisa l’opportunità di:

intensificare i dispositivi di monitoraggio nelle zone interessate dalla movida;

prevedere servizi aggiuntivi per scongiurare episodi quali furti in abitazione e nei pressi dei centri commerciali;

implementare le misure di controllo presso i parchi urbani, anche al fine di perseguire un più efficace contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

È stata, anche, condivisa l’esigenza di garantire i dispositivi di vigilanza già in atto, attraverso la riconferma dei servizi di prevenzione e repressione in essere nelle zone che presentano situazioni di maggiore criticità.

Successivamente, alla presenza del rappresentante della Sezione della Polizia Stradale, è stato concordato di effettuare mirati controlli sulla viabilità ordinaria ed autostradale, in occasione del periodo estivo e, soprattutto, in vista dell’approssimarsi delle giornate in cui sono previsti flussi veicolari di particolare intensità.