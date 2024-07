Per quattro giorni le strade, le piazze, i parchi di San Lazzaro saranno piacevolmente invasi dalla Fiera, lo storico appuntamento capace di rinnovarsi restando ben saldo nel solco della tradizione.

Il nucleo storico del commercio ambulante, gli stand della ristorazione e dello street food, accanto ad una proposta ricca ed articolata di spettacoli dal vivo – tutti gratuiti – per offrire occasioni diverse di divertimento e di svago per tutte le fasce di età, attraverso un ricco calendario di eventi che si susseguono dalla mattina a notte fonda. Una Fiera inclusiva, nella quale le persone possono incontrarsi, parlarsi, conoscersi e frequentarsi superando per quattro giorni la comodità (o la pigrizia) dell’on line.

Le strade del centro, ma non solo, dato che Fiera si espande in incontri diffusi: iniziative culturali, visite guidate, trekking ed escursioni, si susseguiranno grazie al coinvolgimento di tante realtà pubbliche e private, per fare rete e per far conoscere le eccellenze locali attraverso un format che si articola su tutto il territorio grazie anche al programma fiera off. Dal Parco dei Gessi al Museo della Preistoria, alla Mediateca si moltiplicano i luoghi coinvolti, così da superare i confini del centro cittadino.

La direzione artistica – è affidata al maestro Massimo Zanotti che sarà presente anche con un suo spettacolo, per una proposta attenta alle eccellenze artistiche del territorio

Gli artisti – Fio Zanotti, Andrea Mingardi due nomi che non hanno bisogno di presentazione, Black Ball Boogie, Sara Zaccarelli & the Soul Train due importantissime realtà emergenti, il duo Coppi e Giorgi, L’Ensemble Mozart, Twinces e molti altri

Ritorna ResisDance, il Festival organizzato da Peacocklab. Per il secondo anno artisti di livello nazionale animeranno il Parco della Resistenza per quattro serate musicali completamente diverse fra loro, un programma mai così ricco e vario. Oltre alla musica ritornano gli eventi di ResisDance Kids, attività per l’intrattenimento dei bambini in collaborazione con realtà associative attive sul territorio, e ResisDance Food, l’area street food che offrirà proposte culinarie nazionali e internazionali per tutti i gusti ed esigenze.

I luoghi:

Parco della Resistenza – offerta di ristoro ed artistica pensata per i più giovani e con un’area di spettacolo viaggiante per i bambini più piccoli

Piazza Luciano Bracci – nella piazza recentemente ristrutturata troveranno spazio gli stand di street food e intrattenimento musicale on the road.

Parco due Agosto – spettacoli musicali gratuiti, ristoranti del pesce e della carne e accanto al palazzo comunale stand di ristorazione di aziende locali.

Corte comunale – momenti di spettacolo più raccolto e intrattenimenti musicali di qualità sempre gratuiti.

Nelle vie principali del centro via Repubblica e via san Lazzaro trovano spazio gli stand del commercio ambulante con circa 120 circa espositori

via Rimembranze – area dedicata all’artigianato artistico dove, oltre alle opere dell’ingegno, saranno presenti due realtà del territorio – Hand Circular e Ancora – che operano nell’ambito del riuso

portico comunale sulla via Emilia – uno spazio in cui le associazioni di volontario saranno presenti per promuovere le loro attività

via Carlo Jussi – stand di antiquariato

Gli orari

da giovedì 1 a domenica 4 dalle ore 18 in poi, sabato 3 e domenica 4 fin dal mattino

Viabilità traffico e parcheggi

si rimanda al sito www.fieradisanlazzaro.it per i continui aggiornamenti. La via Emilia resterà chiusa solo la sera di sabato 3

Il programma completo su www.fieradisanlazzaro.it

Se è la mia prima fiera da sindaca, ha dichiarato Marilena Pillati, non è certo la prima volta come fruitrice dato che per me e per la mia famiglia la Fiera di san Lazzaro ha sempre rappresentato un’occasione speciale. Quest’anno sarà un momento prezioso per incontrare di persona i cittadini e le cittadine sanlazzaresi in un contesto informale e amichevole, un luogo straordinario in cui la comunità si ritrova.

Si tratta, ha dichiarato Juri Guidi, assessore al marketing territoriale, del momento più importante per la promozione del territorio: un’occasione autentica nella quale chiunque potrà trovare occasioni di svago e di divertimento. Un momento di valorizzazione di tutta la comunità umana, territoriale culturale e turistica per il territorio di san Lazzaro e oltre. Un vero e proprio atto di cura per San Lazzaro.