Domenica 28 luglio alle ore 21.00, nel Giardino della Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali, in viale della Rinascita 6, secondo spettacolo della rassegna di teatro per bambini An Ghin Gò.

Ad andare in scena sarà la compagnia TCP Tanti Cosi progetti con lo spettacolo di Danilo Conti e Antonella Piroli “Chi ha paura di denti di ferro?”, consigliato per le bambine e i bambini dai 3 anni in su.

La strega Denti di Ferro vive isolata nel fitto di un bosco e non vuole essere disturbata. Tre fratellini, incauti e curiosi, decidono di scoprire se esista veramente e si inoltrano nella foresta, anche se la mamma li ha avvertiti del pericolo.

La rivisitazione di un’antica fiaba magica della tradizione popolare mediorientale spiega come i bambini abbiano bisogno di esplorare e di vivere la scoperta. Una scoperta che – se affrontata con intelligenza, furbizia e spirito d’avventura – li può aiutare a crescere.

L’ultimo appuntamento della rassegna An Ghin Gò, è in programma domenica 4 agosto con “Il sogno di Tartaruga”, spettacolo, consigliato dai 4 anni in su, proposto dalla compagnia Il Baule Volante.

In caso di maltempo gli spettacoli della rassegna An Ghin Gò si svolgeranno nell’Aula Magna delle Scuole Secondarie di Primo Grado Cesare Frassoni, sempre in viale della Rinascita.