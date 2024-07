Aprono il 29 luglio a Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato le Case Smeraldo del Gruppo Hera dove i cittadini che ancora non l’hanno fatto potranno ritirare il kit per la nuova raccolta differenziata. I tre comuni sono gli ultimi dell’Appennino modenese che saranno coinvolti nella riorganizzazione dei servizi ambientali, necessaria per adeguarsi agli standard dell’Unione Europea e raggiungere il traguardo richiesto dalla Regione Emilia Romagna, che per i territori montani prevede il raggiungimento del 67% di raccolta differenziata entro il 2027.

A Pievepelago la Casa Smeraldo si trova in piazza Vittorio Veneto 16 presso la Sala dello Scoltenna, a Fiumalbo è stata allestita in via Capitano Alberto Coppi 2, mentre a Riolunato è in via Castello 8.

Per agevolare la consegna delle dotazioni ed evitare code, gli utenti hanno ricevuto una lettera in cui è indicato un appuntamento per il ritiro del kit: chi non riuscisse a rispettarlo, può rivolgersi alle Case Smeraldo negli orari di apertura, tutti i giorni fino al 25 agosto, domeniche comprese, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Dopo il 25 agosto, sarà possibile ritirare il kit alla stazione ecologica di Pievepelago, che serve anche i cittadini degli altri due comuni (giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 9 alle 13).

Che cosa comprende il kit

Il kit fornito da Hera comprende la Carta Smeraldo, utile per aprire il cassonetto dell’indifferenziato e per accedere alla stazione ecologica, i sacchi per conferire l’organico e la pattumella areata da posizionare sotto il lavello. Solo il titolare di un contratto Tari può ritirare la dotazione, in alternativa può farlo una persona delegata utilizzando il modulo allegato alla lettera ricevuta dagli utenti e un documento di identità del delegante.

Come funziona il nuovo sistema di conferimento dei rifiuti

Anche in questi comuni, come nel resto dell’Appennino, la raccolta rimane stradale e nelle ultime settimane è terminato il posizionamento dei nuovi cassonetti. I contenitori informatizzati (Smarty) per l’indifferenziato saranno fruibili in modalità “aperta”, ovvero senza la Carta Smeraldo, indicativamente fino a settembre: successivamente, per la loro apertura, sarà necessaria la tessera identificativa.

Le isole ecologiche di base sono state inoltre completate con i nuovi contenitori per la raccolta differenziata di plastica, carta e vetro che rimarranno ad accesso libero e sono dotati di feritoie/oblò per limitare i conferimenti di materiale non conforme. Solo nelle zone residenziali e nelle principali frazioni sono presenti anche i cassonetti per verde e organico. Nel forese si promuove invece il compostaggio domestico dell’organico invitando i cittadini a ritirare gratuitamente la compostiera alla stazione ecologica dopo aver compilato il modulo distribuito in municipio.

I canali di contatto del Gruppo Hera

Per qualsiasi informazione rimangono sempre attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it, il Servizio Clienti 800 999 500 (per famiglie) e 800 999 700 (per aziende), nonché l’app Il Rifiutologo dove è possibile trovare in base all’indirizzo di residenza l’esatta modalità di servizio prevista.