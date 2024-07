“Accogliamo con una nota positiva l’incremento di 20 posti nelle scuole Rodari che permetteranno la costituzione di una nuova sezione a partire da settembre. Il Sindaco Mesini e l’assessore Savigni rivendicano tale intervento come “primo passo” nell’attuazione del proprio programma elettorale, asserendo che l’amministrazione attuale avrebbe immediatamente “trovato le risorse” per inserire il progetto nell’assestamento di bilancio.

Ai fatti si parla tuttavia di una variazione già prevista dalla precedente giunta, la quale aveva intercettato i finanziamenti regionali del Fondo Sociale Europeo e che, dopo gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico effettuati nell’estate 2023 e grazie alla corrispondenza ed al lavoro costante tra l’ex Assessore all’Istruzione Alessandra Borghi e il Consiglio d’Istituto, aveva approvato la destinazione dell’ulteriore sezione con la delibera di giunta dello scorso 24 maggio.

Mesini si sta di fatto intitolando meriti non propri e questo certamente non è corretto nei confronti dell’opposizione e dei cittadini.

Chiediamo al Sindaco di avere più onestà intellettuale, di riconoscere il lavoro fatto dall’amministrazione Menani quando, nei prossimi mesi, sarà coinvolto nell’inaugurazione di tante opere finanziate dai fondi PNRR, i cui cantieri si accingono a chiudere, come le Paggerie in via Rocca o il Politeama. Fondi che, come tante altre risorse, sono stati intercettati con sacrificio dalla giunta precedente, mentre dall’opposizione il PD parlava di “soldi piovuti dal cielo”.”