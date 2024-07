Durante la notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, hanno eseguito mirati servizi nelle zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, che si sono conclusi con l’arresto di un 31enne, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

In zona stazione, i militari sono stati attirati dall’atteggiamento sospetto di un 31enne, di origine magrebine, che in più occasioni prendeva contatti con i passanti e che alla vista dei militari tentava di allontanarsi a piedi. Raggiunto dai Carabinieri, l’uomo è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e della somma contante di euro 520,00.

I primi accertamenti hanno permesso di stabilire che la persona fermata poco prima aveva ceduto delle dosi a due acquirenti, che successivamente sono state segnalati alla Prefettura di Modena.

Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato il provvedimento assunto dai Carabinieri e disposto la custodia cautelare in carcere.