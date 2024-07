Si rinnova per il quarto anno consecutivo la collaborazione tra Eduiren, il settore educational del Gruppo Iren, e il Giffoni Hub con un nuovo progetto per raccontare la sostenibilità: la docu-serie on the road “Circular Future Tour” presentata in anteprima presso la Sala Stampa di Giffoni da Arturo Bertoldi, responsabile Eduiren, Fiorenza Genovese coordinatrice progetti speciali Eduiren e Marcello Ascani, Youtuber e protagonista della docu-serie.

“Circular Future Tour” è un viaggio in tre tappe per scoprire l’impegno del Gruppo Iren attraverso il lavoro quotidiano delle sue donne e dei suoi uomini che ogni giorno mettono in pratica i valori dell’economia circolare e del rispetto dell’ambiente. Un tour, che con un conduttore d’eccezione, Marcello Ascani, accompagna tra dighe, impianti di trattamento rifiuti, cassonetti e depuratori. Si viaggia a bordo di un Van fra i diversi i territori dove Iren è presente, alla scoperta delle specificità del suo operato quotidiano e di quanto sia fondamentale per l’ambiente l’impegno di tutti, cittadini ed azienda. Si esploreranno i territori circostanti gli impianti Iren, andando alla ricerca delle curiosità locali e delle realtà di valore presenti. Ad ogni episodio un ragazzo o una ragazza saranno invitati sul Van e parteciperanno al tour. In questo modo, il pubblico della GenZ avrà la possibilità di vivere questa avventura non solo attraverso gli occhi dell‘ host ma anche attraverso quelli dei loro coetanei. Il Van, infatti, diventerà il luogo perfetto per discutere i valori della sostenibilità, creando un incontro di edutainment su quattro ruote.

A Torino la puntata sarà incentrata sull’energia elettrica. Per rispondere alla domanda su come arriva l’elettricità in città, la ricerca parte dall’invaso di Ceresole Reale, in Valle Orco, dove accompagnati dalle immagini spettacolari di questa valle immersa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, si spiega il funzionamento della produzione idroelettrica, fino ad arrivare alla distribuzione dell’energia in città e nelle case. In Liguria il focus invece è l’acqua: verrà raccontato il grande impegno tecnologico e professionale profuso da Iren per garantire acqua di qualità ai cittadini e ai tanti turisti che affollano le coste liguri. Nella puntata dedicata all’ Emilia, invece i servizi ambientali e l’economia circolare applicata ai rifiuti diventano realtà: partendo dai servizi di raccolta rifiuti nelle città, attraverso l’impegno dei cittadini e del personale Iren, materiali di scarto vengono trasformati in energia pulita per il territorio. In particolare le immagini racconteranno la produzione del biometano e compost nell’impianto Forsu di Reggio Emilia.