Martedì 30 luglio, dalle ore 21.00, per la rassegna musicale “Note di notte”, nella suggestiva corte del castello di Spezzano, è in programma “Ichó”, viaggio acustico fatto di voce, chitarra, effetti e loop che percorre i più grandi successi del trip-hop e del blues-pop, dai Massive Attack ai Depeche Mode, dai Portishead ai Morcheeba e così via.

La graffiante e raffinata voce di Virginia Smith, unita alla sperimentale e versatile chitarra di Elisa Garbo, faranno vivere ai partecipanti atmosfere surreali e trascendenti grazie a differenti paesaggi sonori in continua evoluzione.

L’ingresso è come sempre libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo la serata musicale si svolgerà in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

Gli appuntamenti di “Note di notte” sono proposti dal Comitato Fiorano in Festa, insieme all’associazione Quelli del ’29, che gestisce il teatro Astoria, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. La rassegna è inclusa nel progetto Palcoscenico per la città “sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2024”.