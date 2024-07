Questa settimana sono previste alcune modifiche, a circolazione e sosta, in centro a Sassuolo a causa di un cantiere e della gara amichevole che, mercoledì 31 luglio, vedrà il Sassuolo Calcio ospitare il Padova allo Stadio Ricci.

Nell’area di un cantiere privato in via Crispi e via Menotti; è prevista l’occupazione su sede stradale in via Crispi per una lunghezza 117 metri e con larghezza di metri 6 che restringe la carreggiata stradale imponendo la chiusura del tratto di strada interessata dall’occupazione. L’occupazione di suolo sarà suddivisa in n. 3 fasi:

1° fase in Via Menotti tratto compreso tra Viale Crispi e Via Radici in Monte

Fase di lavoro in via Menotti tratto compreso tra viale Crispi e via Radici in Monte fino alle ore 19 di oggi, lunedì 29 Luglio: via Menotti tratto compreso tra viale Crispi e via Radici in Monte, tratto di strada chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere all’area di cantiere; Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

2° fase in Viale Crispi

Fase di lavoro in Viale Crispi, dalle ore 06 alle ore 19 di martedì 30 Luglio: via Crispi chiusa al traffico veicolare e istituzione doppio senso di marcia con ingresso e uscita su piazza Libertà per i residenti e autorizzati; divieto di sosta con rimozione forzata sul tutta via Crispi

3° fase in Via Menotti tratto compreso tra Viale Crispi e Via Radici in Monte

Fase di lavoro in via Menotti tratto compreso tra viale Crispi e via Radici in Monte, dalle ore 06 alle ore 19 di mercoledì 31 Luglio e giovedì 1 Agosto: via Menotti, tratto compreso tra viale Crispi e via Radici in Monte, chiusa al traffico veicolare eccetto mezzi autorizzati ad accedere all’area di cantiere; Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale

4° fase in Viale Crispi

Fase di lavoro in viale Crispi dalle ore 06 alle ore 19 di venerdì 2 Agosto tratto di strada chiusa al traffico veicolare e istituzione doppio senso di marcia con ingresso e uscita su piazza Libertà per i residenti e autorizzati; divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la strada.

Mercoledì 31 luglio, poi, allo Stadio Ricci si svolgerà la gara amichevole tra Sassuolo Calcio e Padova. Per consentire il regolare svolgimento della gara, sono imposti i seguenti limiti e divieti.

Divieto di transito dalle ore 15 alle ore 22 in via Mazzini dall’uscita del parcheggio denominato Somada e l’intersezione con piazza Risorgimento.