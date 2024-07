Tutto è nato da diversi bancali di acqua minerale lasciati sotto il sole di luglio all’esterno di un supermercato in zona via Emilia Levante. La scena, sabato scorso, non è passata inosservata ad alcuni passanti ed è scattata subito una segnalazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Locale.

Gli agenti del reparto di Polizia Commerciale e nucleo territoriale Savena arrivati sul posto, hanno appurato l’esistenza dei bancali d’acqua esposti al sole da svariate ore nel caldo torrido del pomeriggio. La presenza di condensa all’interno di numerose bottiglie ha fatto scattare l’allarme sulla salubrità per il consumo alimentare, tanto che l’ufficiale di polizia giudiziaria ha assunto la decisione di sequestrare penalmente 1869 bottiglie, pari a 3486 litri di acqua, per evitare che potessero essere messe in commercio. La responsabile dell’attività è stata così deferita alla locale Procura della Repubblica per il reato di vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.