“Rispetto al sequestro preventivo dei quattro dispositivi autovelox che sorvegliano in entrambi i sensi di marcia via Teggi e via Garcia Lorca, l’Amministrazione comunale di Reggio Emilia ha recepito le indicazioni disposte dalla Magistratura. I dispositivi pertanto da lunedì 29 luglio non sono in funzione.

Naturalmente, seguiamo con attenzione l’evolversi dell’indagine e del procedimento giudiziario, per il quale valuteremo di costituirci parte civile.

Nel ribadire la massima fiducia nell’operato degli organi inquirenti, l’Amministrazione comunale continua a ritenere quello degli autovelox uno dei sistemi più efficaci per la riduzione del rischio di incidenti su determinate tipologie di strade, come hanno dimostrato quelli installati a Reggio Emilia.

Teniamo anche a precisare che non è, allo stato attuale delle indagini, possibile fornire ai cittadini alcuna informazione in merito a eventuali rimborsi di contravvenzioni rilevate dai dispositivi in questione.

Occorrerà attendere l’esito dell’iter giudiziario per il quale, comunque, ci riteniamo parte lesa”.

Così il Sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari.