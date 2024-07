I Carabinieri della Stazione di Bologna hanno deferito all’autorità Giudiziaria un 17enne straniero, noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, per le vie del centro, hanno notato tre ragazzi conversare tra loro in una strada chiusa ed hanno deciso di effettuare un controllo. Alla vista dei militari, uno dei tre ragazzi (il 17enne), ha cercato di eludere il controllo, tentando di allontanarsi. Immediatamente raggiunto dagli operanti, il minore ha lasciato cadere a terra un pacchetto di sigarette ed un coltellino, subito recuperati dai Carabinieri. All’interno del suddetto pacchetto vi erano circa 19 grammi di “Hashish”. Inoltre, dopo un accurato controllo, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità del 17enne anche la somma in denaro di circa 200 euro.

Alla luce di quanto indicato, il 17enne è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, mentre la sostanza stupefacente, il coltellino e il denaro sono stati sequestrati dai Carabinieri.