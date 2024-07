E’ morto all’Ospedale di Bologna dove era ricoverato in terapia intensiva Mattia Spigato, il giovane carpigiano di soli 21 anni che venerdì sera era rimasto ferito in un incidente in via Lame a Rovereto sulla Secchia, riportando gravissime ferite. Erano circa le 19 quando Mattia, in sella alla sua motocicletta, stava rientrando verso casa, a Carpi, quando è finito fuori strada: un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo.

Anche la comunità dell’IPSIA Vallauri è profondamente colpita e addolorata per la prematura scomparsa di Mattia, ex studente della scuola. “Ricordiamo con affetto la sua passione, il suo sorriso e la sua energia, la sua generosità e il suo sguardo curioso e aperto al mondo. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immenso dolore. Ciao Mattia, resterai sempre nei nostri cuori”. Così sul sito del Vallauri.