È stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione del GAL del Ducato. L’Assemblea dei Soci nei giorni scorsi si è infatti riunita alla scadenza naturale del precedente CDA, provvedendo a nominare i nuovi membri della struttura direttiva dell’organizzazione di valorizzazione e sviluppo territoriale delle aree interne e montane delle province di Parma e Piacenza. E accanto ad alcune conferme, vi sono anche alcune novità.

La prima e più importante è la nomina del nuovo presidente: ora a guidare il GAL è stato incaricato Alessandro Cardinali, già vicepresidente nel periodo 2021-2024. Cardinali, in precedenza sindaco di Tornolo, comune della Val Taro e Consigliere Regionale, succede a Gino Losi e riporta a Parma la presidenza, nel rispetto della staffetta tra le due province. Alla vicepresidenza è stato nominato Sergio Copelli, direttore di Piacenza Expo Spa, in passato sindaco di Pontedellolio, mentre gli altri tre consiglieri sono le confermate Maria Cristina Piazza ed Enrica Gobbi e la novità rappresentata dall’avvocato ed ex sindaco di Bettola, Simone Mazza.

«Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà affrontare le sfide imposte dal nuovo piano quadriennale della Strategia Leader 2023-2027 – ha dichiarato il neo presidente Cardinali – l’impegno si tradurrà in un sempre maggior ascolto del territorio e dei settori produttivi sostenendone gli investimenti e in un confronto aperto e collaborativo con gli enti in un’ottica di rilancio, sviluppo e allargamento degli orizzonti dell’area Appenninica».

«Il nuovo CdA è all’insegna della continuità – spiega Copelli, vicepresidente – ora si entra nella fase operativa della strategia quadriennale, con la pubblicazione dei nuovi bandi, e il territorio ha bisogno delle azioni puntuali che il GAL è in grado di mettere in atto».

«Mi è stata proposta la candidatura al Consiglio e l’ho accettata in un’ottica di rendere un ulteriore buon servizio al territorio, di cui conosco punti di forza e criticità, grazie all’esperienza di sindaco che ho svolto nel recente passato», ha aggiunto Simone Mazza, neo consigliere del GAL.

Ricordiamo che il GAL del Ducato ha ricevuto dalla Regione una dotazione di oltre 11 milioni di euro per il quadriennio 2023-2027, fondi che saranno a disposizione dell’area appenninica delle due province ed erogati attraverso bandi rivolti ad enti pubblici e imprese private.

Rispetto al piano 2014-2022, l’area di azione del GAL è stata estesa con tre nuovi comuni parzialmente inseriti nell’ambito (Castel San Giovanni, San Giorgio Piacentino e Traversetolo), che portano così il totale a 60 comuni coinvolti (29 in provincia di Piacenza e 31 in provincia di Parma).