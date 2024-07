PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italia della spada femminile ha vinto la medaglia d’oro nel torneo a squadre nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le azzurre Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Mara Navarria hanno battuto la Francia 30-29 grazie all’ultima stoccata della stessa Santuccio. Giornata trionfale per le ragazze del ct Dario Chiadò: ai quarti battute le egiziane (39-26), in semifinale è arrivata la larga vittoria contro la Cina (45-24). La medaglia di bronzo è stata vinta invece dalla Polonia che ha battuto la Cina 32-31. Seconda medaglia consecutiva per la spada femminile a squadre, bissato il bronzo ottenuto alle Olimpiadi di Tokyo mentre per la scherma è la terza medaglia dopo l’argento di Filippo Macchi nel fioretto e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola.

