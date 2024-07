Parte la rassegna teatrale “Teatro nel Borgo 2024” organizzato da Associazione Ca’ Rossa APS all’interno del progetto PNRR Bando Borghi Camugnano “Il borgo Collaborativo di Camugnano”.

Si tratta di una rassegna teatrale estiva di tre spettacoli adatti a tutte le età. Il progetto propone come centrale il valore della coprogettazione di attività teatrali e laboratoriali in spazi al chiuso e all’aperto nel Comune di Camugnano. La programmazione partecipata è un’occasione per attivare collaborazioni, con l’amministrazione, le realtà associative e le residenze protette del territorio. “Camugnano – teatro della memoria” è infatti il titolo dell’insieme delle attività teatrali e culturali che avranno luogo a Camugnano nel periodo compreso tra agosto 2023 e dicembre 2025, nel capoluogo e nelle località in cui si articola il vasto territorio comunale, aperte a quanti condividano la necessità di un lavoro sulla memoria, che non sia solo meditazione sul passato, ma soprattutto sorgente di storie, racconti, riflessioni e insegnamenti i più eterogenei, capaci di coinvolgere e avvicinare i cittadini alla partecipazione culturale in seno alla Comunità.

“Camugnano – teatro della Memoria” – progetto di attività culturali nel Comune di Camugnano, a cura dell’Associazione Culturale Ca’ Rossa – direzione artistica: Matteo Belli e Maurizio Sangirardi – direzione organizzativa: Maurizio Sangirardi – direzione tecnica: Luigi Sermann

Domenica 4 agosto ore 18.00

Camugnano, Baigno – Borgo Vecchio

Millemagichestorie – La sedia blu

Una sedia e due personaggi che se la contendono. Di chi sarà? E se non fosse davvero una sedia?

Teatro di narrazione

Per bambini e bambine dai 3 anni

Venerdì 9 agosto, ore 21.00

Camugnano, Piazza Kennedy

Manicomics Teatro/Collettivo Clown – Clown spaventati panettieri

Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dal loro impasto scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, ogni gag è un divertimento assicurato.

Clownerie

Spettacolo per tutti dai 4 anni

Giovedì 15 agosto ore 18.00

Camugnano – Parco Don Antonio

Millemagichestorie – La segretissima mappa dei mostri

Una mappa che svela tutti i segreti dei mostri, e un allenamento speciale per prepararsi ad affrontarli.

Laboratorio teatrale

Per bambine e bambini dai 6 anni

Dopo il gradito successo per le iniziative teatrali e culturali che stanno riempiendo le serate estive nel teatro parrocchiale, domenica 4 agosto andrà in scena la rappresentazione teatrale della compagnia dialettale FELSINEI con la regia di Ezio Maselli.

Lo spettacolo, che sarà dedicato a Patrizia Gambari – l’assessora alla cultura recentemente scomparsa e che molto si era spesa per la vivacità culturale di questi territori – sarà presentato in due diversi orari, per dare la possibilità di vederlo a tutti gli spettatori.

Sarà una domenica vivace con la partecipazione degli ospiti speciali della casa famiglia LA TRIBÙ, località Bortolani, che Don Eugenio Guzzinati e il comitato Teatro hanno voluto ospitare per dare loro la possibilità di trascorrere un pomeriggio in allegria.

Un gesto umano, che fa parte dello spirito solidale dei parrocchiani e organizzatori degli eventi, previsto anche da un progetto finanziato dalla Fondazione Carisbo e da Emilbanca filiale di Vergato, che ha dato la possibilità, insieme ai contributi volontari dei paesani e delle associazioni locali, di realizzare questo sipario aperto a tutti per la cultura, la socializzazione e il divertimento, che arricchisce lo spirito e la possibilità di stare insieme. Un grazie particolare a Don Eugenio per la disponibilità e la collaborazione

Allo spettacolo delle ore 21 sarà presente anche il neo eletto assessore alla cultura Amleto Gardenghi.

La prenotazione è obbligatoria, prevista per la sicurezza del locale.

A Pian del Voglio (San Benedetto Val di Sambro) continua l’appuntamento della prima domenica del mese con il “Mercato a tutto Spiano”. Questa domenica, 4 agosto 2024, c’è anche la FESTA DEL LAMPREDOTTO E PIGNOLETTO!

Il Lampredotto è un piatto povero della cucina fiorentina. Deriva il suo nome da quello della lampreda, un vertebrato acquatico un tempo molto diffuso nelle acque del fiume Arno, la cui bocca ha una conformazione simile al disegno di questa trippa. E sarà accompagnato dal bianco più famoso di Bologna.

Con il solito entusiasmo che li contraddistingue che gli scalpellini della valle del Reno arrivano per la seconda volta al castello Manservisi di Castelluccio per esporre le opere che allievi e maestri hanno prodotto nei corsi di avvicinamento alla scultura su pietra arenaria che già da cinque anni l’Associazione Fulvio Ciancabilla organizza per recuperare il mestiere degli scalpellini che nelle montagne appenniniche ha visto da oltre mille anni cavare e lavorare la pietra naturale.

Una tradizione antica che rischiava di perdersi e che oggi, possiamo dirlo con orgoglio, è forte di una trentina di artisti che oltre a saper tagliare un masso, compiono veri e propri oggetti di artigianato artistico.

Tutto questo può essere ammirato a Castelluccio di Alto reno Terme (BO) e vivere la magica atmosfera del castello.

Sino al 15 AGOSTO 2023 sarà presente una COLLETTIVA DI SCULTURA SU PIETRA ARENARIA arricchita quest’anno da una ESPOSIZIONE DI ACQUEFORTI DEL MAESTRO MAURIZIO BOIANI.