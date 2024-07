Stamane i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra sono intervenuti, unitamente al personale del servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro dell’AUSL di Reggio Emilia in via Romagnoli nella zona industriale di Cadelbosco Sopra a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi intorno alle 11:40 all’interno di un’azienda.

Per cause al vaglio del servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro, un operaio di 31 anni, residente a Bagnolo in Piano, durante lo svolgimento delle sue ordinarie mansioni, è stato urtato alla schiena da un macchinario. A seguito dei traumi riportati, l’operaio è stato trasportato all’Ospedale di Reggio Emilia dall’ambulanza inviata dal 118. Non è in pericolo di vita.