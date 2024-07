Il 21 settembre torna “Stiamoci vicini”, la festa dei vicini di casa promossa dal Comune di Modena attraverso il Punto d’Accordo. L’invito ai cittadini è quindi a organizzare un aperitivo, un pranzo, una cena o anche solo una merenda con musica e giochi per grandi e piccini: ogni idea sarà un’ottima occasione per trascorrere insieme un momento di allegria e conoscersi.

La festa dei vicini è nata a livello europeo per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto; a Modena si festeggia da 16 anni, da quando, cioè, nel 2008 l’amministrazione comunale ha aderito alla rete delle città europee che partecipano all’iniziativa in occasione della Giornata europea dei Vicini. Solo nel 2020, a causa della pandemia, la manifestazione non si è potuta svolgere, ma già nel 2021 gli organizzatori hanno ideato Guardiamoci Vicini, un’edizione rispettosa di distanziamento e norme anti Covid-19, mentre dal 2022 Stiamoci Vicini è ritornata in presenza.

Per partecipare a questa nuova edizione si può contattare il Punto d’Accordo (tel. 059 8775843 oppure tramite e-mail: puntodaccordo@mediandoweb.it): le operatrici forniranno informazioni e supporto. L’invito a chi intende partecipare è ad utilizzare spazi privati o condominiali, come cortili e sale condominiali, mentre i cittadini che intendono organizzarsi per far festa in aree su suolo pubblico, lo devono segnalare con anticipo in modo da provvedere alle necessarie autorizzazioni.

Comunicando la partecipazione del proprio gruppo e il tipo di iniziativa che si intende organizzare, sarà anche possibile ritirare presso la sede del Punto d’Accordo (via Nicolò dell’Abate 74) i volantini e i gadgets di “Stiamoci vicini” per caratterizzare al meglio la propria festa.

Inoltre, le immagini più significative dell’edizione 2024 di Stiamoci vicini verranno pubblicate sui social della festa. Le fotografie, nel numero di massimo 15 per iniziativa, andranno inviate sulla casella di posta elettronica di Punto d’Accordo e le foto più significative potranno a comporre il ‘ritratto’ della festa dei vicini 2024.

Infine, per restare aggiornati su preparativi e iniziative in programma si può visitare la pagina facebook dedicata a Stiamoci Vicini (www.facebook.com/stiamocivicinimodena).