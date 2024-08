La Giunta ha approvato la creazione di una nuova società “in house” di Asp Città di Bologna, con le funzioni di Agenzia per l’affitto; una risposta alla pressante domanda di casa che arriva anche dal mondo del lavoro e delle imprese, dall’Università e dal mondo della ricerca; un’agenzia con una rilevante e inedita dotazione finanziaria e immobiliare, che metterà a sistema le risorse per promuovere, agevolare e coordinare i servizi finalizzati a dare risposta a bisogni abitativi nel territorio della Città metropolitana.

Attraverso la costituzione della nuova Società, Asp e Comune di Bologna si propongono di stimolare l’offerta di alloggi pubblici e privati sul mercato della locazione, a canoni accessibili e quindi incrementare la possibilità che individui e famiglie con un reddito medio e medio-basso riescano ad accedere a un’abitazione adeguata alle proprie esigenze e ad un canone congruo rispetto alle proprie capacità economiche, promuovendo anche forme di abitare condiviso e solidale, con l’obiettivo di arrivare progressivamente a 700 alloggi gestiti.

Rispetto al mercato di alloggi privati l’Agenzia assicurerà a quanti decideranno di affittare il proprio immobile a canone concordato: contributi economici per il pagamento del canone, agevolazioni per la stipula del contratto, garanzie per la morosità fino a 12 mensilità, copertura delle spese legali per le procedure di rilascio, rimborso di piccoli ed essenziali interventi manutentivi indispensabili per l’effettivo utilizzo dell’alloggio.

La Società avrà anche una dotazione iniziale di circa 290 alloggi pubblici, messi progressivamente a disposizione dal Comune e da ASP, per la locazione a canone concordato, utili anche a garantire nel corso del tempo l’equilibrio finanziario della Società e dunque la continuità delle attività e dei servizi.

Oltre agli immobili pubblici, la Società sarà inoltre destinataria di risorse del Programma PN Metro Plus per 4 milioni di euro e si candida ad aderire al “Patto regionale per la Casa”, strumento che mette a disposizione ulteriori risorse per alimentare i servizi offerti dall’Agenzia.

A seguito del via libera della Giunta alla costituzione di questa nuova Società, inizia ora il percorso per l’approvazione in Consiglio Comunale e successivamente per l’espressione degli altri organi competenti, arrivando così all’operatività della società entro la fine di quest’anno.