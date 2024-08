PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti ha ceduto in semifinale nel torneo di singolare maschile di tennis dei Giochi di Parigi2024. Sulla terra rossa del Roland Garros, il 22enne toscano, numero 16 del mondo e undicesima forza del tabellone, ha perso contro il 37enne serbo Novak Djokovic, numero due del ranking internazionale e primo favorito del seeding a cinque cerchi, col punteggio di 6-4 6-2. Nel primo set un solo break, al decimo e decisivo game, in favore del tennista di Belgrado. Secondo parziale, invece, decisamente atipico, con diversi servizi persi da una parte e dell’altra: ben quattro i break subiti dall’azzurro nella seconda frazione.

Musetti ha pagato un pò la stanchezza accumulata negli ultimi giorni, con la finale raggiunta a Umago e gli “straordinari parigini”. Djokovic invece non ha accusato la fatica e soprattutto non ha avvertito problemi al ginocchio (che ieri gli aveva dato fastidio nel corso del match dei quarti di finale).

Domani, quindi, il serbo potrà inseguire il sogno della medaglia d’oro, l’unico trofeo che manca nella sua infinita bacheca. Nella finalissima Djokovic se la vedrà contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, in quella che sarà una sorta di rivincita del recente ultimo atto di Wimbledon. Per Musetti invece ci sarà la finale per il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime.

