Nella giornata di ieri, giovedì 1 agosto, l’assessore e vicesindaco Chiara Lanzoni e il consigliere comunale Daniele Alberini hanno visitato il canile e gattile intercomunale di Novellara, incontrando Giorgia Iotti, responsabile della cooperativa Il Gufo che gestisce la struttura.

“Siamo rimasti piacevolmente colpiti dall’ordine e dalla pulizia degli spazi – ha detto il vice sindaco Lanzoni – . Gli animali sono tenuti molto bene, con rispetto e attenzione”.

“È importante sensibilizzare le persone all’adozione dei cani o dei gatti, e più in generale contro l’abbandono degli animali soprattutto in questo periodo. Strutture come queste si possono aiutare anche attraverso la fornitura di cibo per animali e accolgono anche volontari che amano gli animali e si prendono cura di loro”.