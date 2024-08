Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale. Il Comune di Formigine partecipa con due progetti a carattere ambientale, presentati da ASC, ente capofila per i Comuni del Distretto Ceramico e per l’Unione. A Formigine verranno selezionati due volontari: uno per il progetto “Dall’educazione ambientale allo sviluppo sostenibile” e uno per “Modelli di sviluppo sostenibile per l’inclusione sociale e la tutela del territorio”. Entrambi i volontari saranno impiegati presso l’Ufficio Ambiente.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 26 settembre 2024. Il bando è aperto a giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, cittadini dell’Unione Europea o non comunitari regolarmente soggiornanti. Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma nazionale DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone, utilizzando l’identità digitale SPID al sito https://domandaonline.serviziocivile.it. Gli interessati a Formigine dovranno selezionare l’opzione specifica relativa al Comune.

Il servizio avrà inizio a dicembre 2024 e avrà una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore. È prevista una retribuzione mensile di 507,30 euro.