Con la fine del mese di Luglio è terminata la rassegna di eventi denominata “Estate a Mirandola”. Oltre quaranta eventi – organizzati presso il Polo Culturale nel mese di Giugno e successivamente dirottati nel giardino della ex Cassa di Risparmio – che hanno saputo intercettare il gradimento di un pubblico vasto e numeroso.

Particolarmente apprezzati dal pubblico si confermano gli appuntamenti musicali, a cura della Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli; in crescita la partecipazione agli eventi dedicati ai più piccoli, fra i quali la “Notte Bianca della biblioteca comunale E. Garin”. Exploit di iscritti per il primo Torneo cittadino di Burraco, svoltosi nei suggestivi ambienti del Polo Culturale “Il Pico”.

La sempre più stretta collaborazione con Radio Pico ha arricchito ulteriormente il palinsesto del mese di Luglio con i ciclo di serate organizzate presso il Giardino della ex Cassa di Risparmio. Dalla Finale del campionato europeo, allo spettacolo per bambini “Clowndestino”, per arrivare a immergersi nell’atmosfera epica dei Giochi Olimpici, grazie al racconto appassionato del giornalista di Sky Sport Nicola Roggero che ha incantato il pubblico presentando il libro “Storie di atletica e del XX secolo”.

“Ci tengo a ringraziare l’Ufficio Cultura, Radio Pico, la Scuola di Musica “Andreoli” e la Fondazione Cassa di Risparmio per il grande lavoro svolto e per aver saputo creare un team di lavoro affiatato ed efficiente, capace di dare vita a programmi ed iniziative ricchi ed interessanti – commenta con soddisfazione l’Assessore Marina Marchi – “Estate a Mirandola” ha saputo diventare nel corso di questi cinque anni, un momento di svago e condivisione atteso e partecipato, pensato per tutti i gusti e per tutte le fasce d’età: un successo che ci stimola a continuare a lavorare per realizzare un programma 2025 semplicemente imperdibile. Grazie, Mirandola!”