L’atleta ferrarese delle Fiamme Gialle il canottiere Luca Rambaldi vincitore della medaglia d’argento alle Olimpiadi nella specialità 4 di coppia, di ritorno da Parigi è atterrato nel pomeriggio di ieri all’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, ed è stato accolto dai familiari e amici e dai finanzieri felsinei in servizio presso lo scalo aeroportuale.

Visibilmente emozionato Luca, con la medaglia al collo, ha firmato autografi e scattato selfie ha voluto ricordare che insieme ai suoi compagni di squadra Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Chiumento, hanno voluto dedicare la medaglia a Filippo Mondelli, compagno di squadra, campione di canottaggio prematuramente scomparso nel 2021.

Luca ci ha tenuto a ricordare che prima di approdare sul “quattro di coppia” con Filippo nel 2018, insieme vinsero la medaglia di bronzo in “doppio” ai Mondiali di Sarasota nel 2017: “oggi possiamo dedicare questa medaglia alla nostra bandiera, il tricolore che apparteneva a Filippo Mondelli. Questa medaglia è dedicata a lui, è stata una grande perdita e abbiamo coronato anche il suo sogno, e sono felice che ai Giochi ci sia anche sua sorella Elisa, sull’otto. Forse speravamo di regalare a lui e a tutti, alle Fiamme Gialle anche che ringrazio, una medaglia più preziosa, ma va bene così”.

Terminati i festeggiamenti in aeroporto, Luca si è diretto verso la sua Ferrara dove lo aspettano per continuare a fare festa per l’importante traguardo raggiunto.