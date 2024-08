Elisabetta Marsigliante: “Ancora una volta FDI manipola la realtà, le dichiarazioni altrui e persino le proprie per coprire le proprie mancanze. Si stupisce, infatti, della bocciatura del proprio odg da parte del Consiglio comunale, nonostante sia stato precisato che non è possibile “elaborare un nuovo piano da proporre al gestore”, come riporta il loro testo. Con il gestore e con Atersir, con i quali abbiamo un confronto costante, si possono infatti valutare ed eventualmente applicare modifiche, più o meno sostanziali, che migliorino il sistema di raccolta attuale. Tutt’altra cosa, dunque, rispetto ad un ‘nuovo piano da elaborare’. Finora abbiamo agito proprio con queste modalità, e continueremo a farlo: cercare soluzioni alle criticità dopo averne definito insieme al gestore e ad Atersir, con i quali abbiamo dei tavoli aperti, la fattibilità da un punto di vista operativo, economico e normativo. E soprattutto dopo aver valutato tutti gli effetti di ogni cambiamento, che da territorio a territorio, a seconda delle peculiarità di ogni area, possono variare anche in modo molto significativo. Colgo l’occasione, a riguardo, per ribadire che l’esempio di Bologna, che ha fatto modifiche sulla raccolta in un’area circoscritta della città, non può essere comparato evidentemente alla situazione di Maranello, per dimensioni e per diverse caratteristiche del tessuto urbano ed extraurbano.

Chiariti questi punti, e fermo restando che dai banchi di FDI abbiamo sentito in Consiglio comunale una serie di gravi inesattezze sulle competenze in materia dei vari enti, ribadisco che l’amministrazione di Maranello proseguirà lungo il percorso tracciato nell’ultimo anno a mezzo: ascolto dei cittadini, monitoraggio della criticità, ricerca seria e condivisa di soluzioni concrete. Concludo sottolineando che il balzo della percentuale di differenziata dal 69% all’86% avvenuto in pochi mesi – dato certificato da un ente terzo e non semplicemente comunicato dal gestore – è un risultato oggettivo, che esprime innanzitutto il valore della risposta arrivata dai cittadini”.