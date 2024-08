La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino tunisino di 24 anni per i reati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel primo pomeriggio del 30 luglio scorso, la Centrale Operativa ha informato le Volanti sul territorio della denuncia presentata in Questura da parte di una ragazza, che aveva subito il furto nella notte della propria autovettura parcheggiata in via Cavour.

Una pattuglia, nel transitare in viale Ciro Menotti, ha intercettato il veicolo e lo ha fermato all’incrocio con via Nonantolana. Alla guida vi era appunto il 24enne, già noto alle forze dell’ordine, irregolare in Italia ed inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti due involucri contenenti – come accertato da successiva prova narcotest – 12,67 grammi di hashish e 0,50 grammi di cocaina. All’interno dell’auto è stata recuperata anche una bicicletta elettrica, risultata essere anch’essa oggetto di furto.

L’uomo è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura, che dopo aver vagliato la sua posizione, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale.

Nella giornata del 31 luglio scorso, in esecuzione di Decreto di trattenimento del Questore di Modena, il 24enne è stato accompagnato presso il CPR – Centro per Rimpatri – di Gradisca d’Isonzo e subito rimpatriato nel paese d’origine a cura di personale della Questura di Modena.

L’autovettura è stata riconsegnata nel pomeriggio stesso alla proprietaria, che ha ringraziato la Polizia di Stato per l’eccellente lavoro svolto.