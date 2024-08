Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Sui rilievi, nelle ore pomeridiane, formazione di nubi cumuliformi che potranno dar luogo a isolati rovesci.

Temperature stazionarie le minime con valori compresi tra 21 e 23 gradi; massime in aumento tra 30 gradi della costa riminese e 36 gradi della pianura occidentale. Venti deboli, prevalentemente dai quadranti orientali. Mare mosso in prima mattinata ma con moto ondoso in rapida attenuazione.

(Arpae)