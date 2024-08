Un ragazzo è morto ed altri quattro sono rimasti feriti in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella notte a Mirandola. Due le auto coinvolte in un violento scontro avvenuto verso le 3:00 lungo la SP8 – via Mazzone a Mortizzuolo. Quattro ragazzi viaggiano su di una Yaris ed uno su di una BMW.

La vittima è un 19enne, conducente dell’utilitaria. Feriti gli altri giovani coinvolti, due ragazzi e due ragazze di età compresa tra i 19 ed i 26 anni, tutti ricoverati all’ospedale di Baggiovara con traumi e ferite di media gravità. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Mirandola e i permanenti di San Felice, i Carabinieri di Finale Emilia, tre autoambulanze e l’elicottero inviati dal 118.