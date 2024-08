È in arrivo al Comune di Formigine un autocarro, Citroen Jumper, che la Polizia Locale ha ottenuto dall’Agenzia del Demanio in assegnazione a titolo gratuito.

L’articolo 214-ter del Codice della Strada, modificato in questo senso alcuni anni fa, prevede infatti che quando un veicolo, al termine del relativo procedimento, viene confiscato a seguito di condotte particolarmente pericolose (tra queste la guida in stato di ebbrezza alcolica), l’organo di polizia che ha effettuato il primo accertamento può chiedere che quel veicolo gli venga assegnato per svolgere attività finalizzate alla sicurezza stradale.

I fatti risalgono al mese di novembre del 2021, quando gli operatori della Polizia Locale di Formigine hanno accertato la guida in stato di ebbrezza alcolica a carico del conducente del veicolo Jumper. Al termine del procedimento penale, il veicolo è stato confiscato ed è quindi passato nella proprietà dell’Agenzia del Demanio.

La Polizia Locale ha quindi chiesto, ed ottenuto, che lo stesso potesse essere assegnato per compiti legati alla sicurezza stradale; cosa che è effettivamente avvenuta.

L’autocarro diventerà di proprietà del Comune di Formigine per essere utilizzato come mezzo per l’attività di manutenzione delle strade e delle infrastrutture della città.