Sono state consegnate mercoledì 31 luglio a Stresa, nell’incantevole cornice del Lago Maggiore – a un appassionato cliente americano del Tridente, un importante imprenditore del settore biomedico – due speciali Maserati, simbolo della più esclusiva e straordinaria produzione Fuoriserie della Casa modenese.

Si tratta dell’ultima Quattroporte – nonché ultimo esemplare prodotto con il motore termico V8 – rinominata per il grandioso congedo dalle scene automobilistiche Quattroporte Grand Finale, e di MC20 Iris, a indicare la variopinta palette arcobaleno – iris è il corrispettivo nell’antica lingua latina – che caratterizza l’esterno e gli interni della vettura.

Grazie ai dettagli pregiati e alle complesse lavorazioni eseguite su entrambe le vetture, concepite nell’ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, la Casa del Tridente ha realizzato due creazioni uniche, in grado di soddisfare la richiesta di un cliente che ha visto diventare realtà la personalizzazione di due protagoniste della storia del brand: la berlina di lusso Quattroporte, per sei generazioni interprete perfetta dell’eccellenza Maserati, e la più moderna Maserati MC20, iconica super sportiva dallo stile inconfondibile.

Gli esterni di Quattroporte Grand Finale sfoggiano l’elegante colorazione Blu Nobile, con il kit esterno realizzato in carbonio, verniciato dello stesso colore, e le pinze freno in allumino spazzolato. L’ultima Quattroporte mai realizzata da Maserati monta l’indimenticabile e potente motore V8 da 580 CV. Sul parabrezza, e all’interno della portiera lato guidatore, è impresso il numero identificativo della vettura: 999999. Inoltre, è stata realizzata una cover personalizzata per custodire il ruggente propulsore, con impresse le firme del team Fuoriserie e degli ingegneri che hanno lavorato al progetto.

Gli interni sono un omaggio all’accurata artigianalità e rinomata maestria italiana, capaci di esaltare i materiali di alta qualità e soddisfare le richieste particolari del cliente: tra questi ritroviamo il volante con inserto in radica, il pannello porta nella colorazione TAN, l’A pillar in pelle nera, il logo del Tridente con cuciture nere sul poggiatesta, il baule foderato in pelle e l’inserto della maniglia della portiera passeggero in radica. Il badge dedicato ‘Grand Finale’ posizionato sul tunnel centrale, e il battitacco dedicato con la medesima dicitura, conferiscono a Quattroporte Grand Finale un aspetto decisamente distintivo, per un’auto che anche nella sua ultima versione si conferma un’icona indiscussa.

MC20 Iris è anch’essa una vettura davvero particolare, risultato di un lavoro artigianale altrettanto preciso e dettagliato messo a punto dagli ingegneri Maserati, che hanno chiesto aiuto agli esperti più abili del settore, per un risultato finale difficile da replicare. Il fil rouge dell’auto è l’arcobaleno (iris), motivo scelto personalmente dal cliente. Il vivace e futuristico colore AI Aqua Rainbow contraddistingue gli esterni ed è riproposto sul Tridente in bella vista al centro dei coprimozzi, definendo la forte personalità stilistica di quest’auto.

Nell’abitacolo, la colorazione AI Aqua Rainbow valorizza le cuciture che risaltano sull’appoggiabraccio, sul tunnel centrale – entrambi in pelle ICE, con il tunnel realizzato per la prima volta nel pregiato materiale – e sul volante.

Anche i segni ‘+’ e ‘-‘ delle palette al volante sono verniciati nella stessa colorazione che, in contrasto con il bianco, ritroviamo sul mirino posizionato sulla corona alta del volante. Il battitacco è impreziosito dalla scritta ‘MC20 Iris’ laserata; il colore AI Aqua Rainbow ritorna nelle cuciture che spiccano sul rivestimento in pelle nera del baule anteriore e posteriore. In questa particolare ed esclusiva veste ricca di dettagli ricercati, MC20 è ancora una volta “First of its Kind”, una vettura che unisce la tradizione Maserati e i migliori elementi rappresentativi del futuro del marchio.