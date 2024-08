Roma – Si è concluso un Campionato italiano di Salvamento estivo risultato per Maranello Nuoto strepitoso. Il successo nella classifica per società della categoria junior è la ciliegina sulla torta nell’ appuntamento clou della stagione che ha fornito altrettanti risultati di rilievo che conta ben 17 medaglie in totale.

L’elenco dei successi parte dall’emozione unica della tripletta nei 200 superlifesaver, junior chiaramente, con Nicole Carzacchi, Arianna Blasi e Sofia Ingrami in coabitazione sul gradino basso con Giorgia Cianfrocca (Rane Rosse).

Un assolo esaltante (2’29”77) per Carzacchi che è risultato essere solo uno dei 4 titoli conquistati: 200 superlifesaver, 100 torpedo, 100 pinne e 200 ostacoli, oltre al bronzo nei 100 percorso misto.

Anche Blasi è stata presenza continua sul podio con 3 argenti: 100 misto lifesaver, 100 torpedo e 200 superlifesaver.

Da non sottovalutare i 2 argenti delle staffette: negli ostacoli con Carzacchi, Blasi, Ingrami, Biondi, e nella mista con il quartetto Biondi, Carzacchi, Ingrami, Soli.

Al maschile è Riccardo Bartolacelli con l’argento nei 100 misto lifesaver e il bronzo nei 200 ostacoli a portare medagli e punti.

La categoria Cadetti ha registrato 2 bronzi per Andrea Dallari, nei 100 pinne e 100 torpedo, e l’argento nella 4×50 pool lifesaver mixed che schierava l’eterogenea formazione con Laura Medici, Nicole Carzacchi, Riccardo Bartolacelli e Andrea Dallari.

Anche dalla categoria Ragazze è arrivato un podio, con Margherita Schneider bronzo nel 100 torpedo vinti dalla laziale Giuliani con record italiano.

La formula 2024 prevedeva insieme al Campionato italiano anche la 1^ edizione della Coppa del Mediterraneo, in cui veniva calcolata la classifica unica assoluta.

Per i gialli di coach Fabrizio Sfondrini, 1 argento centrato da Martina Dallari nei 100 torpedo, bronzo per il fratello Andrea nei 100 torpedo e bronzo nella 4×25 trasporto manichino con Bartolacelli, Lorenzo Guerzoni e Mattia Cavedoni che vince così dopo lunga militanza la sua prima medaglia in un campionato italiano.