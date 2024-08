I tecnici del Gruppo Hera hanno iniziato in questi giorni a Castelfranco Emilia, in via Canale, i lavori per la posa di una nuova condotta fognaria lunga quasi 500 metri per 31,5 centimetri di diametro, nel tratto compreso tra le vie Larga e Villanoviano.

L’intervento si inserisce in un ampio e già avviato programma di manutenzione straordinaria delle reti fognarie presenti nel Comune di Castelfranco: è stato infatti da poco rinnovato anche il tratto di rete nelle vicine via Buco e in via Infernetto. L’obiettivo, condiviso con l’amministrazione comunale, è quello di rendere la rete fognaria gestita dalla multiutility sempre più resiliente e di garantire continuità, sicurezza e qualità di un servizio essenziale per i cittadini.

I lavori avranno la durata di 60 giorni circa e prevedono un investimento, a carico di Hera, di circa 80.000 euro. Per permettere l’esecuzione dell’intervento sono state effettuate temporanee modifiche alla viabilità, concordate con il comune, che garantiscono comunque il passaggio ai residenti e ai mezzi di soccorso. Si ricorda che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.