Non si ferma il monitoraggio, da parte dell’Amministrazione comunale, degli interventi in corso nella stazione di Guastalla sulla linea Parma-Suzzara. Già la scorsa settimana, esattamente in data 1 agosto, rilevando che alcune opere non erano ancora state completate – in particolare la segnaletica, la messa in funzione dell’ascensore e l’installazione delle pensiline – il responsabile del settore territorio e programmazione del Comune di Guastalla ha inviato a FER una pec per chiedere “un riscontro in merito alle tempistiche di completamento di tali opere, in relazione al fatto che in questi mesi parte del traffico ferroviario è sospeso”. Nella stessa lettera si evidenzia la necessità che tali interventi siano completati al più presto e comunque prima della riapertura delle scuole a settembre, per avere l’opera pienamente funzionante e fruibile.

La risposta di Fer è arrivata ieri (lunedì 5 agosto) da parte del direttore dei lavori. “Nel mese scorso – si legge – l’impianto dell’ascensore è stato installato ed è stata verificata la sua funzionalità. Conseguentemente, le strutture tecniche di FER si sono attivate per processare l’iter burocratico necessario per le fasi di collaudo e messa in funzione dell’ascensore con tempistiche dipendenti dal coinvolgimento di ANSFISA quale ente preposto al rilascio dell’autorizzazione per l’apertura al pubblico esercizio dell’ascensore”. In merito alla pensilina di stazione – assicurano da FER – verrà posata in opera entro l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 mentre la pensilina del vano ascensore e della scala è in fase di realizzazione. Tra settembre e ottobre, poi, sarà installata la segnaletica verticale del sottopasso.

Per quanto riguarda le pareti del sottopasso, imbrattate con scritte volgari e deprecabili, il Sindaco Paolo Dallasta e la Giunta comunale esprimono ferma condanna nei confronti degli autori e vicinanza alle Forze dell’Ordine a cui tali parole sono indirizzate, annunciando che stanno visionando le telecamere per riuscire ad individuare gli imbrattatori.