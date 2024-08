Un intervento in corso all’interno della Grande Galleria dell’Appennino ha reso necessaria la sospensione totale del traffico ferroviario fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio.

L’esigenza è emersa nel pomeriggio di domenica 4 agosto, durante le attività propedeutiche all’avvio della seconda fase dei cantieri estivi sulla linea Bologna – Prato, dove Rete Ferroviaria Italiana ha già in corso lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per l’adeguamento agli standard europei per il traffico delle merci e per il miglioramento dell’accessibilità delle stazioni.

In particolare i controlli specialistici e i monitoraggi strumentali effettuati da RFI hanno fatto emergere la necessità di un intervento immediato per rinforzare una delle volte della galleria, attività incompatibile con la circolazione dei treni che fino al 9 agosto era prevista in quella tratta nelle fasce orarie 5.00-8.30 e 15.30-22.00.

Con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia ha attivato un servizio con bus per i giorni 7-8-9 agosto, con tempi di percorrenza che potranno variare anche in relazione al traffico stradale.

Prevista in particolare una nuova corsa bus diretta tra Prato e Bologna con partenza alle ore 6:50 e arrivo alle 8:35. Questa soluzione risulterà la più rapida anche per i viaggiatori di Vernio/Vaiano diretti a Bologna che potranno utilizzare il treno in arrivo a Prato alle 6:42 e la corsa delle 6.50 per il capoluogo emiliano..

L’intero programma dei servizi integrativi con bus è consultabile nella sezione di Infomobilità del sito trenitalia.com.

Nessuna modifica ai lavori di potenziamento della linea in programma dal 10 agosto all’8 settembre, con sospensione del traffico ferroviario fra Pianoro e Vernio per l’intera giornata.

Confermati cronoprogramma, attività e servizi sostitutivi consultabili sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie.