Grande attesa per il concerto LIVE RIDILLO che si terrà domani, giovedì 8 agosto, alle ore 21.00 sul palcoscenico di Piazza Mazzini a Guastalla, con Daniele Bengi Benati, Claudio Shiffer Zanoni, Alberto Benati, Andrea Satomi Bertorelli, Greg Fauque, Alle Lugli.

I Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di Funky, Soul, Jazz, Afro-Brasil, Folk e Lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia, capace di episodi dolci quanto di momenti sfrenati, che non può assolutamente lasciare indifferenti. Chiunque abbia un minimo di Soul nel sangue viene attratto dai Ridillo come un’ape dal fiore, e subito scatta la magia. L’arguzia, l’allegria, l’ottimismo e l’ironia sprigionate dai testi delle loro canzoni riescono incredibilmente a creare un amalgama con quelli delle cover che scelgono di riproporre, tanto da farle sembrare scritte apposta per loro.

I Ridillo hanno un grande potere: fanno stare bene chi li ascolta. Davvero. Capaci di generare una incredibile carica di energia positiva attraverso la musica.