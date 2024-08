PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sfuma il sogno medaglia d’oro per l’Italia maschile di pallavolo. Gli azzurri di Fefè De Giorgi hanno perso 3-0 contro la Francia (25-20; 25-21; 25-21), una sconfitta amara in cui Michieletto e compagni non sono mai riusciti a trovare la soluzione giusta per far male alla squadra allenata da Andrea Giani. Si ferma ancora in semifinale la corsa all’oro olimpico (mai vinto dagli azzurri), venerdì 9 agosto l’Italia affronterà gli Stati Uniti per la medaglia di bronzo.

