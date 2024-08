Nei giorno scorsi, personale della Polizia locale di Reggio Emilia – Nucleo Antidegrado e Nucleo decentrato di via Turri – ha deferito all’Autorità giudiziaria un cittadino egiziano per rapina e lesioni.

La vicenda risale ai primi di giugno, quando due giovani si sono incontrati in un esercizio pubblico in Zona stazione. Durante l’incontro, uno dei due si impossessava del telefono cellulare dell’altra persona e la colpiva fisicamente, per assicurarsi la via di fuga. Raggiunta via Turri, la persona vittima del reato, che aveva tentato di inseguire l’aggressore, fermava una pattuglia della Polizia locale in servizio e raccontava l’accaduto.

Le indagini successive portavano ad identificare l’autore dell’aggressione, che risulta al momento rientrato al suo Paese di origine.