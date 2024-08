Il comune di San Benedetto Val di Sambro e la cooperativa Foiatonda organizzano il 24 e il 25 agosto 2024 il terzo Festival degli aquiloni in Appennino.

Nella suggestiva cornice di monte Galletto si incontreranno aquilonisti, ciclisti e podisti per trascorrere due giornate a contatto con la natura ammirando un panorama unico nel suo genere… non dimenticando che proprio qui passa la via degli Dei tanto cara a camminatori di ogni tipo.

Una festa per le famiglie che vede coinvolti grandi e piccini nel volo degli aquiloni e nei laboratori di costruzione degli aquiloni con animatori. Tutto ciò è reso possibile grazie ai proprietari dei terreni che ne consentono l’utilizzo, alle strutture ricettive che offrono ospitalità agli aquilonisti, attori di spettacoli nel cielo lungo la via degli Dei, alle aziende locali che offrono i loro servizi per l’organizzazione con il supporto dell’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese, Confcommercio, Edison, Emilbanca e la a Cooperativa di comunità Foiatonda che si sta confermando con eventi unici nel suo genere per la promozione dell’Appennino bolognese. Un’opportunità di crescita da cogliere al volo per il nostro territorio che non deve essere conosciuto solo per la via degli Dei ma per tutto l’insieme che lo caratterizza. In questa manifestazione arriveranno persone da tutta l’Italia e avranno modo di conoscere le bellezze del nostro territorio.

“Dopo il grande successo delle prime due edizioni – racconta Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro – eccoci nuovamente pronti a riempire il cielo del nostro Appennino con questo evento davvero unico ed originale, per il quale ringrazio la Cooperativa Foiatonda e tutti coloro che con il loro impegno lo rendono possibile. Una manifestazione che contribuisce in maniera importante ad accrescere i motivi di interesse che portano persone e turisti a visitarci con numeri sempre maggiori, caratterizzando con sempre crescente interesse le nostre zone che si stanno anche per questo facendo riconoscere ed apprezzare”.

“Un festival unico nel suo genere – dichiara il Presidente della Cooperativa di Comunità Foiatonda Ermanno Pavesi -. Il mio ringraziamento va a chi in questi anni si è impegnato nel portarlo al successo. Cercheremo di farlo diventare un grande evento che attragga sempre più persone”.