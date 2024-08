Il forte temporale di ieri (7 agosto) ha provocato il danneggiamento di una quercia nel Parco Bora a Formigine che ha comportato la temporanea recinzione dell’area affinché possano essere effettuati celermente i lavori per la messa in sicurezza della pianta.

E proprio in vista di rendere più sicuro il grande patrimonio del verde pubblico del Comune di Formigine, messo sempre maggiormente a rischio anche dagli improvvisi eventi atmosferici che caratterizzano le ultime stagioni, è stato effettuato il censimento di tutti gli alberi, che ammontano a più di 10mila.

Si è trattato di un’attività importantissima in quanto ha permesso di valutare lo stato di salute delle alberature, distinguendo quelle sane da quelle malate e, quindi, potenzialmente pericolose.

Ogni pianta è stata numerata e identificata con una targhetta, in seguito è stata effettuata una valutazione della stabilità.

Nelle prossime settimane, dunque, saranno oggetto di interventi le alberature che presentano le maggiori criticità, partendo da quelle poste nei luoghi più frequentati o vicine a edifici pubblici come i plessi scolastici.

Naturalmente, ogni abbattimento sarà ampiamente compensato dalla piantumazione di nuovi alberi. Già in progetto ci sono 500 nuove piante lungo la Tangenziale sud, 750 nella ex cava di Tabina e il bosco urbano da realizzare a Corlo.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Preservare il verde pubblico significa curarlo e fare tutto ciò che è necessario per mantenerlo sano e privo di rischi per i cittadini. I sempre più frequenti fenomeni atmosferici estremi impongono la massima allerta per evitare cadute, anche parziali, degli alberi. E’ per questa ragione che proseguiremo con interventi manutentivi che tengano conto dello stato delle piante e, laddove strettamente necessario, l’abbattimento. Grazie al censimento, ogni pianta è stata valutata da tecnici agronomi esperti: purtroppo quello che potrebbe apparire come un albero sano perché provvisto di chioma verde, a volte non lo è. Ringraziamo i cittadini che vogliano farci arrivare eventuali segnalazioni attraverso l’Ufficio relazioni con il pubblico o l’app Comuni-Chiamo, così come coloro i quali vogliano richiedere la piantumazione di un albero in un’area pubblica che possono adottare e curare in prima persona”.