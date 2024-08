Sono quasi 700 i chilometri di sentieri nei Parchi regionali dell’Alto Appennino modenese (del Frignano) e dei Sassi di Roccamalatina interessati da un ampio intervento manutentivo dell’Ente Parchi Emilia Centrale finalizzato al mantenimento o al ripristino della fruibilità dei tracciati allo scopo di garantire in sicurezza il passaggio di escursionisti a piedi, in bici o a cavallo, in corso in queste settimane.

Prosegue quindi anche in questa stagione il forte impegno, anche economico (200 mila euro) messo in campo dall’Ente Parchi Emilia Centrale sul fronte della manutenzione della REER (la rete escursionistica dell’Emilia-Romagna), che lo scorso anno aveva già visto importanti interventi sulle tappe dell’Alta Via dei Parchi di propria competenza (80 mila euro), sulle vie storiche medievali dell’Appennino modenese: la Via Vandelli, la Via Matildica del Volto Santo (già Sentiero Matilde) e la Via Romea Nonantolana (290 mila euro) e altri 140 mila euro sui sentieri interni ed esterni al Parco dei Sassi di Roccamalatina. Il tutto per un ragguardevole totale complessivo di 710 mila euro, a cui hanno contribuito in maniera determinante le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, i lavori attualmente in corso riguardano lo sfalcio di erba e di vegetazione invadenti la sede del sentiero (nella foto), la rimozione di ramaglie e alberi caduti, la pulizia di tagliacqua occlusi, la sistemazione del percorso in quanto tale (rimozione di pietre instabili, chiusura di buche, livellamenti del piano di calpestio) ed anche, nel caso, interventi di ripristino di staccionate e di segnaletica verticale.

Nel Parco del Frignano, in particolare, gli interventi sono fatti in collaborazione con il CAI e le cooperative forestali incaricate, contestualmente ai lavori, provvedono ad un rilievo dei percorsi con l’app “Geo Rescue” dello stesso CAI, in vista del successivo aggiornamento della propria segnaletica.

Nel corso dei lavori vengono anche rilevate eventuali criticità significative che necessiteranno, in un secondo momento, di interventi di manutenzione straordinaria.