Dalle 8 di domani, sabato 10 agosto, il ponte di Vizzano verrà chiuso al traffico. Il divieto riguarda auto e moto ma non biciclette e pedoni, che potranno continuare a transitare sul ponte.

Si tratta di un provvedimento adottato per motivi di sicurezza a causa del deterioramento di parte delle tavole in legno che formano il piano carrabile del ponte. Grazie a una prima serie di interventi effettuati la prossima settimana dalle squadre di manutenzione esterna del Comune (posizionamento di placche di metallo sulle assi danneggiate), sarà possibile garantire il passaggio in sicurezza a ciclisti e pedoni; successivamente, completate le procedure di affidamento lavori, si interverrà sul piano carrabile sostituendo l’intero assito in legno.

Durante il periodo di chiusura, verranno inoltre effettuate una serie di indagini tecniche e strutturali, richieste dall’Amministrazione comunale per verificare la stabilità e lo stato di conservazione generale dell’infrastruttura, e definire così eventuali azioni utili a tutelare la sicurezza degli utenti dello storico ponte sospeso sul Reno.