Poco dopo le 4:00 di oggi, i carabinieri della stazione di Correggio su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia allertata dal titolare che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Dinazzano a Prato di Correggio, per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, dopo aver forzato una finestra del bar, si erano introdotti nei locali asportando dalla cassa circa 100 euro e alcolici, tutto in corso di esatto inventario. I danni cagionati per la perpetrazione del furto ed eventuale refurtiva sono in corso di esatta stima.