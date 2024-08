Durante il fine settimana, a Sassuolo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica per danneggiamento un 23enne italiano sorpreso a dormire all’interno di un’autovettura dopo averne forzato la portiera. Era il proprietario dell’auto che, dovendo mettersi alla guida del suo mezzo regolarmente parcheggiato per strada, chiamava il 112 dopo aver scorto “l’intruso”.

Sempre a Sassuolo, durante un servizio di perlustrazione delle periferie e su segnalazione di un cittadino, i Carabinieri sequestravano tre panetti di hascisc per un peso di circa 250 grammi, occultati in un muretto e pertinenti attività di spaccio. In tema di stupefacenti, gli stessi militari di Sassuolo procedevano questa notte al controllo di un giovane marocchino di 32 anni, trovato in possesso di modica quantità di hascisc che comportava per lui una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena.