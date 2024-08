Una grande serata dedicata alla moda, intesa in molte delle sue forme: torna domani, martedì 13 agosto, dalle 21.30 in piazza Gramsci torna Bismantova Food&Fashion, la grande sfilata organizzata dai commercianti del Direzionale. Saranno presentate le nuove collezioni 2024-2025 da parte di numerosi esercizi di piazza Gramsci e non solo.

Questo evento ormai ha un seguito davvero consistente: l’anno scorso aveva richiamato in piazza circa 2.000 persone, ed è sostenuto da numerose realtà economiche del territorio.

Quest’anno il tema che lega i diversi momenti della sfilata sono i quattro elementi costitutivi del cosmo: acqua, aria, terra, fuoco.

La serata inizierà già dalle 19.30 con possibilità di aperitivo e cena in musica, grazie agli stand gastronomici di Azienda Le Comunaglie, Alberto Triglia e Pasticceria Campari, con una proposta che andrà dalla carne e gli hamburger, ai tortelli, fino ai dolci. Per tutta la serata sarà attivo anche il bar gestito direttamente dall’Associazione del Direzionale.

Dopo la sfilata, la serata proseguirà con il Dj set a cura di Seven Monkeys. Un appuntamento imperdibile dell’estate castelnovese, per tutta la famiglia.