VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – “C’è tanta voglia, tanto entusiasmo per questo primo trofeo stagionale. Sarà una stagione molto esigente e potrebbe diventare una stagione molto vincente. Sicuramente ci saranno difficoltà, ma la squadra mi sembra in buona condizione. Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci, ma la squadra è molto motivata e credo sia in grado di giocare bene”. Lo ha dichiarato il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, gara valida per la Supercoppa Europea. “Mbappè? E’ arrivato il 7, non abbiamo avuto tanto tempo, anche lui è in buona condizione, si sta adattando molto bene, potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera”. Tornando sugli avversari dell’amigo Gasp, Ancelotti ha le idee ben chiare: “E’ una squadra che merita di stare qui dopo la vittoria della Supercoppa e grazie a un lavoro incredibile. Gasperini è un amico, ha molta esperienza. E’ un allenatore molto tattico, domani sarà una partita difficile, so che mancheranno tanti elementi all’Atalanta, ma sono sicuro che sarà una grande partita”.

– Foto Ipa Agency –

