Un diverbio scaturito a seguito di una brusca manovra di parcheggio, effettuata da un uomo nei pressi di un esercizio pubblico, ha visto il conducente, al culmine di un accesa lite, minacciare con un coltello il cliente di un bar. I carabinieri della stazione di Toano, allertati da altri avventori, trovavano sul posto personale della Polizia Locale di Scandiano, che consegnavano ai militari un coltello da cucina con lama da 11 cm che l’uomo aveva spontaneamente consegnato agli agenti.

I militari di Toano, approfondendo gli accertamenti a carico del presunto aggressore, rinvenivano una modica quantità (5 grammi) di sostanza stupefacente del tipo hashish. I presenti venivano poi sentiti al fine di acquisire le prime informazioni sui fatti. Per questi motivi con le accuse di minaccia aggravata, i carabinieri hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 57enne residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano. L’uomo veniva inoltre segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

È accaduto l’altra sera intorno alle 22:00 quando la vittima, un 50enne reggiano, si trovava in un bar di Castellarano assieme ad alcuni amici. Era seduto sotto al portico all’altezza dell’ingresso del locale, quando giungeva ad alta velocità un’autovettura che inchiodava bruscamente la marcia davanti all’esercizio commerciale. Tutti gli avventori si giravano verso la strada per vedere cosa fosse accaduto. Dal veicolo scendeva il conducente che si recava verso il 50enne e, con tono minaccioso, proferiva le testuali parole: “cosa vuoi!!! che problemi hai ti pesto!!! ti faccio male!!!”. La vittima gli rispondeva con i giusti toni, ma il 57enne, improvvisamente gli sferrava un pugno in pieno viso. Da qui, ne scaturiva una colluttazione con il 57enne che successivamente si allontanava, per poi fare ritorno con fare aggressivo impugnando un coltello e proferendo nuovamente nei confronti del 50enne le parole: “ti ammazzo, ti faccio male”.

La vittima, considerata la situazione, per evitare ulteriori più gravi conseguenze, decideva di allontanarsi. Alcuni clienti del bar contattavano immediatamente il 112 che inviava sul posto i carabinieri della stazione di Toano. Identificato il presunto aggressore, i Carabinieri provvedevano a sequestrare il coltello da cucina con lama da 11 cm (lungo complessivamente 22) che veniva spontaneamente consegnato dal 57enne a una pattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro e Secchia che lo consegnavano ai militari. Ulteriori accertamenti a carico del 57enne portavano a rinvenire, nell’auto in suo uso, una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso complessivo di 5 grammi che veniva sequestrata in via amministrativa. Acquisite le informazioni da testimoni, poi verbalizzate anche da parte della vittima, i militari davano avvio alle indagini che permettevano di acquisire a carico del 57enne, elementi di presunta responsabilità in ordine al reato contestato, circostanza per cui l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.