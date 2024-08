In occasione dell’esodo estivo, anche la Sezione della Polizia Stradale di Reggio Emilia ha rafforzato i controlli su autostrade e viabilità ordinaria, incrementando il numero operatori impiegati. Durante il weekend, 18 pattuglie hanno effettuato 19 posti di controllo, sia in sede autostradale che sulle strade urbane, con un’attenzione particolare alle aree di servizio, dove una pattuglia dedicata ha monitorato la situazione. In totale, sono stati controllati 88 veicoli e 94 persone.

L’attività di controllo ha portato a risultati significativi: tre patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza alcolica, con due conducenti che presentavano valori ampiamente oltre i limiti di legge. Inoltre, due veicoli sono stati fermati perché privi di assicurazione obbligatoria.

Complessivamente, sono state elevate 47 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada. Tra le violazioni rilevate, si segnalano l’uso del cellulare durante la guida, la mancata osservanza delle cinture di sicurezza, il mancato rispetto della distanza di sicurezza e l’eccesso di velocità. Particolare attenzione è stata riservata ai veicoli che impegnavano indebitamente la corsia di emergenza e al corretto utilizzo delle corsie, con un richiamo specifico all’obbligo di occupare la corsia di marcia più libera sulla destra.

Due episodi hanno destato particolare attenzione. Il primo riguarda un cittadino indiano di 40 anni residente nella provincia di Reggio Emilia, fermato per guida senza patente. Questi ha esibito un documento greco risultato falso, portando al fermo del veicolo e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Il secondo caso ha coinvolto un cittadino italiano di 41 anni, anch’egli residente nel reggiano, sorpreso alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata senza casco. Le verifiche hanno rivelato che era anche privo di patente idonea per quel tipo di veicolo. Oltre al ritiro del mezzo, la sua patente è stata sequestrata per la successiva sospensione, con una sanzione di 1100 euro.

La Polizia Stradale continuerà a intensificare i controlli per garantire la sicurezza sulle strade durante il periodo estivo.