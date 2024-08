Poco prima delle 4.00 di oggi i carabinieri della stazione di San martino in Rio, su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Reggio Emilia allertata da un istituto di vigilanza privato che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Rubiera curando un sopralluogo di furto all’interno di una farmacia.

Ignoti ladri, poco prima, dopo aver forzato la porta posteriore si erano introdotti nei locali dai quali, secondo un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, avevano asportato il registratore di cassa contenente alcune centinaia di euro. Danni complessivi in corso di esatta stima. Sulla vicenda i Carabinieri hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.